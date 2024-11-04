بينها "العتاولة" و"فهد البطل".. أبرز مسلسلات الأكشن في خريطة دراما رمضان 2025

كتبت- منال الجيوشي

يتنافس عدد من صناع الدراما الرمضانية، على مسلسلات الأكشن والإثارة التي ينتظرها قطاع كبير من الجمهور كل عام

ويشهد موسم دراما رمضان لعام 2025، تنافس عدد من مسلسلات الأكشن، وهي:

العتاولة ٢

حقق الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" نجاحا كبيرا، دفع صناعه للمشاركة العام المقبل بالجزء الثاني من العمل

ويشارك في بطولة المسلسل: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى

حكيم باشا

يشارك الفنان مصطفى شعبان هذا العام ببطولة مسلسل "حكيم باشا"، ويجسد خلال العمل شخصية تاجر آثار

المسلسل بطولة: مصطفى شعبان، منذر رياحنة، رياض الخولي، سلوى عثمان، محمد نجاتي، سلوى خطاب، ومن إخراج أحمد خالد أمين

فهد البطل

يشارك الفنان أحمد العوضي هذا العام ببطولة مسلسل "فهد البطل" والذي تدور أحداثه في إطار أكشن شعبي

مسلسل "فهد البطل" بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، صفاء الطوخي، ومن إخراج محمد عبدالسلام

سيد الناس

بخوض الفنان عمرو سعد، دراما رمضان المقبل بمسلسل "سيد الناس" ويتعاون فيه مع المخرج محمد سامي

ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، محمد شاهين، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي

الكينج

الفنان محمد إمام يشارك هذا العام بمسلسل أكشن يحمل اسم "الكينج"، مكون من ١٥ حلقة

ويشارك في بطولة العمل: محمد إمام، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل

عين شمس

يقدم الفنان أحمد مكي في رمضان المقبل مسلسل يبتعد من خلاله عن الكوميديا، حيث تدور أحداث مسلسله القادم "عين شمس" في إطار أكشن شعبي

المسلسل بطولة أحمد مكي، ومن تأليف هاني سرحان، وسيتم التعاقد خلال الفارة المقبلة مع أبطال العمل