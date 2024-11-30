آسر ياسين لـ"مصراوي": "موعد مع الماضي" تم تنفيذه باحترافية

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كتبت- منى الموجي:

أعرب النجم آسر ياسين عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"، عقب عرضهما على هامش الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعن تجربة العرض على هامش المهرجان، قال آسر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سعيد جدا بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي"، وأثنى على الفكرة متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرض كل حلقاته على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر المُقبل.

آسر أكد أن "موعد مع الماضي" سيفاجئ الجمهور وأنه تم تنفيذه تم باحترافية، لافتا إلى أن العمل كان صعبا، واحتاج تنفيذه لمجهود كبير في الأكشن والمشاهد التي تم تصويرها في المياه، مشددًا على أنهم أخذوا وقتهم لتقديم عمل يليق بالمشاهدين.

"موعد مع الماضي" رحلة لكشف لغز جريمة، كما يغوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحول. المسلسل يطرح سؤالا طوال حلقاته الستة وهو: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟

"موعد مع الماضي" من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية)، إلى جانب صبا مبارك (منى).