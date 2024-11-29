"شمس وقمر" لـ منة شلبي تتصدر تريند موقع إكس

في أول يوم عرض بالرياض.. "شمس وقمر" لـ منة شلبي ترفع شعار "كامل العدد"

كتبت- منى الموجي:

رفعت مسرحية "شمس وقمر" للنجمة منة شلبي، شعار "كامل العدد" وذلك بعد أول يوم عرض على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وتصدر اسم المسرحية تريند موقع إكس بعد ساعات قليلة من افتتاحها.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، منذ أيام الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية، وكتب: المسرحية الكوميدية شمس وقمر، من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي، من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

جدير بالذكر أن مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حماده إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.