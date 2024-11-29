طرح "برومو" برنامج بشرى "بره الصندوق" قبل عرضه في ديسمبر المُقبل

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة بشري برومو برنامجها الجديد "بره الصندوق" المقرر عرضه على قناة "هي" خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يُعرض برنامج "بره الصندوق" يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 6 مساء، بداية من شهر ديسمبر المقبل 2024.

وعرض مؤخرا لـ بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" على شاشة قناة المحور و "stc"، تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين: صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وكان أخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي.

وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبدالله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.