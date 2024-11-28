ميرهان حسين تنشر فيديو من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي.. والجمهور يغازلها

ماذا قال أمير طعيمة في آخر ليلة عرض عن أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"؟

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، مقطع فيديو جديد لها، من مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

ونشرت ميرهان الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، على أنغام أغنية "أجمل إحساس" للمطربة إليسا.

وانهالت التعليقات على الصور، وجاءت كالتالي: "ملكة جمال الدنيا أنتي وبس"، "الأسود يليق بك"، "أنيقة وفخمة"، "القمر بزيادة"، "أناقة وجمال وخفه دم"، "قمر أوي بجد ودريس تحفة".

View this post on Instagram A post shared by Mirhan Hussein ميرهان حسين (@mirhanhusseinmima)

جدير بالذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل "أمير العوامري" مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضا..

قبل عرضه في هذا الموعد.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

رانيا فريد شوقي بصحبة زوجها والجمهور: "شبه بعض"