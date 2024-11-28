مهرجان بور سعيد السينمائي يعلن تأجيل دورته الأولى

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان بور سعيد السينمائي في دورته الأولى، عن تأجيل المهرجان لأجل غير مسمى، وكان من المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المُقبل.

وأصدرت الصفحة الرسمية للمهرجان بيان تعلن فيه عن تأجيل المهرجان، وذلك عبر حسابهم الخاص بموقع "فيسبوك".

وجاء في البيان: "تعلن إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والذي كان من المقرر أن تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في أقرب وقت، ويأتي هذا التأجيل استجابة لقرار المحافظة، وتؤكد الإدارة على إحترام هذا القرار، حرصها على تقديم فعاليات تليق بمكانة المدينة، وتعزز من مكانتها كمدينة تاريخية سياحية، وأيضًا تقديم دورة مميزة لصناع الأفلام المشاركة في المهرجان والسادة الحضور وكل المشاركين في المهرجان من لجان تحكيم ومشاهدة وغيرها من الإدارات واللجان".

وتابع البيان: "وتعرب الإدارة عن سعادتها بالأفلام المميزة المشاركة، والتي تم قبولها في المسابقات المختلفة، وتؤكد على جاهزيتها لإقامة المهرجان في أقرب وقت ممكن والتزامها بتقديم الأفلام التي سبق الإعلان عنها على صفحة المهرجان، كما نتقدم إدارة المهرجان بالشكر والتقدير لوزير الثقافة، والسيد المحافظ، ونقيب المهن التمثلية، وكل الجهات التي تعاونت معنا في تسهيل عقبات الدورة الأولى على جهودهم المثمرة، كما نتقدم بخالص الشكر للشركاء والرعاة وفريق عمل المهرجان وكل من سعى بتخصيص جهده أو وقته لإقامة هذا المهرجان".

يذكر أن مهرجان بورسعيد تنظمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع محافظ بورسعيد، السيد اللواء اركان حرب محب حبشي.

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