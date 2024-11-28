صبا مبارك تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. وتارا عماد تغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالتها المميزة، على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان "ضيافة"، المقام في دولة الإمارات يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

ونشرت صبا، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من ليلة افتتاح مهرجان ضيافة في الدورة الثامنة، مبسوطة كتير بتكريمي عن مجمل أعمالي، و شكرا لكم".

وتفاعلت الفنانة تارا عماد مع الصورة، وكتبت تعليق: "جميلة يا صبا"

View this post on Instagram A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)

افتتح حفل مهرجان ضيافة بدورته الثامنة في الإمارات، والمقام على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري،ليشمل الحفل تكريم 18 شخصية ريادية في مجالات الفنون والنشاط الإنساني والمجتمعي.

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