أحمد العوضي يروج لمسلسله "فهد البطل" ويعلق: "مش كل مهرة ترتخي بإيد خيال"

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان أحمد العوضى الترويج لمسلسله الجديد "فهد البطل"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ونشر العوضي فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ظهر من خلاله وهو يمتطي الخيل، معلقًا: "فهد البطل نازل يدغدغ بإذن الجبار ، مش كل مهره ترتخي بإيد خيال".

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مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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