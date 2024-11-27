بالصور.. دينا الشربيني وإسعاد يونس وسلامة وفهمي في كواليس مسلسل "كامل العدد 3"

ماذا قال أمير طعيمة في آخر ليلة عرض عن أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"؟

كتب - معتز عباس:

عرضت صفحة برنامج "عرب وود"، صورًا من كواليس تصوير مسلسل "كامل العدد 3"، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

ونشر البرنامج صورًا من الكواليس، عبر موقع "انستجرام"، وعلق: "رمضان 2025.. أبطال مسلسل (كامل العدد 3) في كواليس التصوير استعدادا لعرضه خلال السباق الرمضاني القادم، المسلسل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة ، إسعاد يونس، ألفت امام، آية سماحة والنجم القدير حسين فهمي وضيوف الشرف النجوم إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وهو تأليف رنا ابو الريش و يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي".

كامل العدد تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

ويشارك في البطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد.

كما يضم أيضاً النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.

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