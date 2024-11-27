فيديو.. أكرم حسني وأمير طعيمة يشيدان بفريق عمل مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بحضور هذه النجمة

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد الفنان أكرم حسني بالنجمة الكبيرة منة شلبي، وذلك على هامش عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة".

وقال "أكرم": "نجمة كبيرة مكسرة الدنيا، حلاوتها دايمًا من بره ومن جوه، الفنانة الكبيرة منة شلبي، ونورنا كمان المخرج العبقري والمتميز ومن العيلة الفنية العريقة عمر المهندس، والفنانة الصاعدة صاحبة الكاريزما والدم الخفيف دنيا سامي، منة وعمر ودنيا عندهم مسرحية إن شاء الله بعد بكرة اسمها "شمس وقمر، مسرحية "ألف تيتة وتيتة" من إنتاج المنتج المحترم أمير طعيمة"

وأعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن امتنانه لجهود فريق العمل، قائلاً:" ياجماعة الراجل ده كان بيشتغل كتير وعمل مجهود كبير مشيرًا إلي الفنان بيومي فؤاد"".

وتابع: "بشكر حضرتكم وبشكر المملكة العربية السعودية على حسن استقبالهم، وبشكر الشركة المنفذة اللي ساعدونا وتعبوا معانا، وبشكر صديقي وأخويا الغالي المستشار تركي آل الشيخ داعم دايمًا لينا، وده الموسم الخامس والحمدلله مغبناش ولا موسم".

ووجه "طعيمة" الشكر إلى فريق عمل المسرحية: "أحب أشكر بنفسي الممثلين غادة طلعت ومصطفى نعمان وأحمد سعد، وطاطا معايا في الخمس مسرحيات كمخرج وممثل بنثق فيه ثقة كبيرة وطلع قدها، أستاذة بدرية طلبة كنتي إضافة لينا السنة دي شرفتينا ونورتينا، مصطفى غريب، أول مسرحية ليه كانت معانا في التلت مواسم ومن ساعتها وهو عنصر أساسي وماشاء الله ليه جماهير كبيرة، وبتمناله التوفيق دايما".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية.

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