رمضان 2025.. منة فضالي تعلن انطلاق تصوير "سيد الناس" للمخرج محمد سامي

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة منة فضالي عن انطلاق تصوير مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

ونشرت منة صورة "كلاكيت" العمل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي لا يخل من التشويق، والعمل بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، وإخراج محمد سامي.

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