بالصور.. نيكول سابا تحتفل بانطلاق تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بمشاركتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه رمضان 2025.

ونشرت نيكول، صوراً لها مع تورتة مكتوب عليها اسم المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أول يوم تصوير مسلسل وتقابل حبيب، رمضان 2025، أدعولي بالنجاح أنا وكل فريق العمل ونجومه".

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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