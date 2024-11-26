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رمضان 2025.. ياسمينا العبد تنضم لأبطال مسلسل "لام شمسية"

01:00 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 5 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 5 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 5 صورة
    ياسمينا العبد 2
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كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة الشابة ياسمينا العبد لفريق عمل مسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

انطلق تصوير مسلسل "لام شمسية" في منطقة المعادي قبل ساعات، ويتكون من 15 حلقة ويُعرض مع المسلسلات التي من المقرر طرحها في رمضان 2025.

"لام شمسية" بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر)

كما تنتظر ياسمينا العبد، عرض مسلسل "موضوع عائلي" في موسمه الثالث، بعدما انضمت لفريق العمل. والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

"موضوع عائلي 3" من بطولة ماجد الكدواني، طه دسوقي، رنا رئيس، محمد القس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

ياسمينا العبد لام شمسية أمينة خليل أحمد السعدني رمضان 2025
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