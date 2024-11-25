تم تصويره في مصر والمغرب.. طرح الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر"

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة "يانجو بلاي" عن الملصق الدعائي والإعلان التشويقي الأول لأحدث إنتاجاتها الأصلية مسلسل "فقرة الساحر".

المسلسل يضم نخبة من الفنانين: أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي لكبار النجوم في أدوار خاصة.

"فقرة الساحر" مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة. يتكون المسلسل من 8 حلقات، تم تصويرها في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة.

المسلسل من إنتاج"تي فيجين"، تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للساحة الدرامية بعد غياب ثلاث سنوات بعد نجاحه الكبير في أخر أعماله "لعبة نيوتن".