رمضان 2025.. أحمد السعدني يبدأ تصوير "لام شمسية"

كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أحمد السعدني تصوير أولى مشاهده في مسلسل "لام شمسية"، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

المسلسل الذي انطلق تصويره في منطقة المعادي، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد شاهين، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب) سعدي وجوهر.

جدير بالذكر أن أحمد السعدني غاب عن المشاركة في رمضان 2024، وشارك في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "سره الباتع" عن نص أدبي للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، محمود قابيل، حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد عبدالعزيز، خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.