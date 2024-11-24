"ممتع وبسيط ورشيق".. تامر حبيب يشيد بأبطال وصناع مسلسل "6 شهور"

كتب - معتز عباس:

أشاد السيناريست تامر حبيب، بصناع وفريق عمل مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان الشاب نور النبوي.

وكتب "حبيب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "المسلسل ده مفاجأة ممتعة جداً بجد، بسيط وممتع ومسلي ورشيق وذكي ومعمول بعناية وصناعة محترمينا كجمهور".

ووجه تامر حبيب رسالة شكر للقائمين على المسلسل، وكتب: "شكراً يا كل من ساهم في هذا المسلسل الممتع، وألف مبروك يا كل اسم اتكتب علي التتر، وياللي لسه ماشوفتش ٦ شهور" اتفرج وأوعدك هتتبسط قوي زيي كدة".

تدور أحداث مسلسل "6 شهور"، حول تنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، وتكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، وأمجد الحجار، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى الصولي.

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