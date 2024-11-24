رمضان 2025.. بيومي فؤاد وانتصار وغزي يستعدون لتصوير "قهوة المحطة"

كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق مسلسل "قهوة المحطة" لتصوير أولى مشاهد العمل خلال الفترة المُقبلة، لعرضه في رمضان 2025.

المسلسل يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، بينهم: بيومي فؤاد، رشدي الشامي بالإضافة إلى أحمد غزي وانتصار، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من المشاركين فيه قريبا.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي، وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال في بيان صحفي أن خلال الفترة الحالية سيتم الاستقرار على باقي فريق المسلسل.

المسلسل سيتم تصويره في عدد كبير من الأماكن، تصل لـ20 موقعا ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلي الديكورات، وفي الوقت نفسه أكد عبدالرحيم كمال أنه أوشك على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، لتصبح جاهزة قبل انطلاق التصوير.

"قهوة المحطة" إخراج إسلام خيري، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.