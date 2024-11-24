لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رمضان 2025.. بيومي فؤاد وانتصار وغزي يستعدون لتصوير "قهوة المحطة"

04:38 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رشدي الشامي
  • عرض 5 صورة
    بيومي فؤاد
  • عرض 5 صورة
    انتصار
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحيم كمال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق مسلسل "قهوة المحطة" لتصوير أولى مشاهد العمل خلال الفترة المُقبلة، لعرضه في رمضان 2025.

المسلسل يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، بينهم: بيومي فؤاد، رشدي الشامي بالإضافة إلى أحمد غزي وانتصار، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من المشاركين فيه قريبا.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار اجتماعي، وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال في بيان صحفي أن خلال الفترة الحالية سيتم الاستقرار على باقي فريق المسلسل.

المسلسل سيتم تصويره في عدد كبير من الأماكن، تصل لـ20 موقعا ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلي الديكورات، وفي الوقت نفسه أكد عبدالرحيم كمال أنه أوشك على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، لتصبح جاهزة قبل انطلاق التصوير.

"قهوة المحطة" إخراج إسلام خيري، والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025 بيومي فؤاد رشدي الشامي انتصار أحمد غزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية