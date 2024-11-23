محمد سلامة وحسين المنباوي وشيرين عادل.. مخرجون خارج ماراثون دراما رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف عدد من المخرجين عن عدم مشاركتهم في موسم دراما رمضان 2025، لعدة أسباب منها ضيق الوقت، أو مشاركتهم بأعمال أخرى تمنعهم من المشاركة في ماراثون رمضان المقبل.

ومن أبرز الغائبين: حسين المنباوي، محمد سلامة، شيرين عادل، أحمد نادر جلال..

محمد سلامة

كشف المخرج محمد سلامة، عن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد أخر مشاركاته بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض في موسم دراما رمضان 2024، وعن انشغاله بعدد من الأعمال الأخرى خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "أعراض انسحاب" بطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، وتشارك كرارة البطولة الفنانة كندة علوش بعد غياب عن الدراما التلفزيونية.

حسين المنباوي

سيشهد موسم دراما رمضان 2025، غياب المخرج حسين المنباوي للعام الثاني على التوالي، بعد أخر مشاركاته بمسلسل "سوق الكانتو" عام 2023 بطولة الفنان أمير كرارة.

وينشغل المنباوي بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية التي يتعاون خلالها مع عدد من النجوم، وأبرزها فيلم "الاسترليني" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي.

شيرين عادل

كشف السيناريست محمد صلاح العزب عن تأجيل مسلسل الفنان محمد عادل إمام الذي كان من المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، وكانت المخرجة شيرين عادل ضمن فريق العمل، حيث أعلن محمد صلاح العزب بالاتفاق مع محمد إمام وشيرين عادل تأجيل عرض المسلسل لموسم دراما رمضان 2026 بسبب ضيق الوقت وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول عدة، ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرًا لطبيعة موضوعه.

عمرو صلاح

يغيب المخرج عمرو صلاح عن موسم دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعد أخر مشاركاته بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

ينشغل عمرو صلاح بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي.

أحمد نادر جلال

يغيب المخرج أحمد نادر جلال عن موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد مشاركته موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، وانضمامه مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" للكاتب سامح سند.

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