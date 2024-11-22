بيومي فؤاد يطرح برومو مسرحية "شمس وقمر" استعدادًا لعرضها بموسم الرياض (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن برومو مسرحية "شمس وقمر" بطولة الفنانة منة شلبي ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل، على مسرح بكر الشدي.

وظهر بيومي فؤاد وهو يستعد لشخصيته التي سيقدمها على خشبة المسرح، كما ظهر عدد من نجوم المسرحية منهم الفنان محمود الليثي، والفنان محمد عبد العظيم، إلى جانب النجمة منة شلبي، وعلق بيومي: "مسرحية شمس وقمر على مسرح بكر الشدي من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بطولة منة شلبي وبيومي فؤاد وباقة من ألمع النجوم".

مسرحية "شمس وقمر" بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، تأليف محمد عز الدين، أشعار منة عدلي القيعي، إخراج عمر المهندس.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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يذكر أن، تركي آل الشيخ افتتح منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.