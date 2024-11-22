"رد لي اعتباري".. عادل الفار يحكي موقف مع الراحل أحمد زكي من فيلم "هيستريا"

كتب - مروان الطيب:

في إحدى حلقات برنامج "نص الكلام"، استعاد الفنان الراحل عادل الفار ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكي، عن أول تعاون بينهما في فيلم "هيستريا" عام 1998، حيث روى موقفًا طريفًا جمعهما خلال التصوير، وكيف تعامل أحمد زكي باحترام واحترافية، رغم الإحراج الذي وقع فيه الفار.

تحدث الفار عن كواليس اللقاء موضحًا أن دوره في الفيلم كان ضمن فرقة موسيقى عربية يقودها المايسترو سليم سحاب، بينما يؤدي أحمد زكي دور زميل ملتزم بالغناء الرسمي. وأضاف: "في المشهد كنت بهرج وحبيت أضيف لمسة كوميدية، بناءً على توجيه المخرج عادل أديب اللي طلب مني أخبط أحمد زكي خلال الغناء، عشان المايسترو يطردنا من الفرقة حسب أحداث الفيلم. نفذت اللي طلبه مني المخرج، لكن رد فعل أحمد زكي كان غير متوقع، حيث انفعل بعد أن خبطته بشكل مفاجئ في المشهد، وعلق غاضبًا على تصرفي: إيه اللي جايبينه ده؟"، مما دفع المخرج للتدخل وتهدئة أحمد زكي، ليعود لاحقًا لاستكمال التصوير.

وأردف الفار: "في النهاية أحمد زكي تفهم الوضع، ورجع لي اعتباري وقال 'أنت صح'، وده يبين احترامه وحرفيته".

كما تحدث الفار خلال الحلقة عن علاقته بنجوم الوسط الفني وتأثره الكبير برحيل نجله، إلى جانب كواليس وتفاصيل من حياته الفنية كشفها لأول مرة.

يُذكر أن الفنان عادل الفار رحل عن عالمنا يوم الخميس 21 نوفمبر، عن عمر يناهز 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

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