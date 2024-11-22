توفي ابنه وأعلى أجر حصل عليه 5 آلاف جنيه.. 10 معلومات عن الراحل عادل الفار

كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا أمس، الخميس 21 نوفمبر 2024، الفنان عادل الفار عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد صراع مع المرض. تميز بحضوره في الدراما التلفزيونية، وقدم العديد من الأعمال الكوميدية التي حققت له شهرة كبيرة بفضل بساطته على الشاشة أمام الجمهور.

عانى عادل الفار في السنوات الأخيرة من المرض والمشاكل الصحية والنفسية. توفي نجله عام 2022، كما أصيب بغيبوبة كبدية عام 2021.

في السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان عادل الفار:

- وُلد عادل الفار في 20 ديسمبر 1961.

- بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات بالغناء في الأفراح الشعبية والملاهي الليلية.

- دخل عالم السينما في التسعينيات، وقدم العديد من الأدوار المميزة كمونولوجيست.

- شارك في أفلام بارزة، منها: "هيستريا" للنجم أحمد زكي، "شجيع السيما" للنجم أحمد آدم، "زكية زكريا في البرلمان" للنجم إبراهيم نصر، "بون سواريه" للنجمة غادة عادل، "حارة البنات" للنجم علاء مرسي، و"هندي" للنجمة منة شلبي.

- شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "الكومي"، "شارع السلام"، "الفتوة"، "الكيف"، "يوميات مصر الجديدة"، "صاحب السعادة"، و"إحنا الشباب".

قدم مجموعة من الأغاني المميزة، مثل: "مين سرق العمود"، "الواد الفلفل"، "لولو"، "إحنا الشباب"، "أنا بشتغل نفسي"، "شيبسي"، "شيكو بكا"، و"حد يشتري أخويا".

- كان آخر أعماله الفنية المشاركة في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال.

- توفي نجله شادي عن عمر 35 عامًا عام 2022 بعد تعرضه لأزمة صحية.

- أصيب بغيبوبة كبدية عام 2021.

- أعلى أجر حصل عليه في حفل غنائي بلغ 5 آلاف جنيه، وفقًا لتصريحاته في برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز.

اقرأ أيضًا:

"محدش بيسأل عليا".. ماذا قال عادل الفار عن علاقته بنجوم جيله قبل رحيله؟

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان عادل الفار