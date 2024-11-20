بعد تصدره التريند.. مدير تصوير "نقطة سودة" يوجه رسالة لأبطاله

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كتب- هاني صابر:

أشاد مدير تصوير مسلسل"نقطة سودة" تامر جوزيف، بأداء أبطال العمل، وأدوارهم التي يقدمونها ضمن الأحداث الدرامية للمسلسل الذي تصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته.

وقال جوزيف، في بيان صحفي: " كل أبطال نقطة سودة نجوم، فالفنان أحمد فهمي إنسان فوق الخيال وكنت في الأول بعرف أنه مطرب وممثل كويس ولكن لما اتعاملت معاه، عرفت قد إيه إنه فنان حقيقي وراجل بيخاف على شغله وزمايله وعلى كل حاجة بالعمل وهو اكتشاف بالنسبالي".

واستكمل: "الفنان أحمد مجدي أعرفه من زمان جدا، واشتغلت مع والده المخرج مجدي أحمد علي، واتعرفت عليه وقتها، وأحمد ممثل دارس إخراج أيضا فتخيل ده ممكن يديك قد إيه في التمثيل".

وأوضح: "سارة سلامة وناهد السباعي ممثلتين من نوع خاص ورغم ان سارة كانت محصورة في الأدوار بسبب جمالها قدرت تثبت في المسلسل ده قد إيه هي ممثلة حقيقية ورائعة".

وتابع: "ناهد السباعي رغم الظروف اللي مرت بيها من مرض والدتها ودخولها المستشفى ثم وفاتها كل ده وهي بتصور المسلسل ده، قد ايه هي فنانة عظيمة انها قدرت تحافظ على تركيزها وادائها انها توصل بالنتيجة دي".

وأضاف مدير تصوير"نقطة سودة": "بالنسبة للفنانة وفاء عامر فهي أسطورة، أما الفنان الكبير أحمد بدير فمدرسة تمثيل لوحده، وطبعا منساش الفنانة القديرة سماح أنور اللي عاملة دور عظمة بحضورها الجذاب".

وأختتم: "وكمان النجوم الشباب، هدى الإتربي وشاهيستا سعد وأسما سليمان ومازن جمال ومؤمن نور، كلهم عاملين أدوارهم كما ينبغي أن يكون، ومقدمين أداء كبير ومشرف".

مسلسل"نقطة سودة" يخوض بطولته أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.