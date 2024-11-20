أكرم حسني يرقص مع ميرنا جميل في كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة" (فيديو)

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيها، مقطع فيديو لأغنية "يا خراشي" ضمن كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة" والمقرر عرضها غدًا على مسرح العلى في الرياض.

ونشر أكرم مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر وهو يرقص مع الفنانة ميرنا جميل، معلقًا: "ألف تيتة وتيتة، مستنينكم من بكرة على مسرح محمد العلي - الرياض".

View this post on Instagram A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية.

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كل من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، غادة طلعت، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. رقص بيومي فؤاد وأكرم حسني وبدرية طلبة في كواليس "ألف تيتة وتيتة"



نادين نجيم عن الشعب المصري: "كتير محترمين ومهذبين وحبهم طالع من القلب"



