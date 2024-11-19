"إقبال غير مسبوق".. نفاذ تذاكر مسرحية "ألف تيتة وتيتة" قبل عرضها في الرياض

كتب - معتز عباس:

عبر الفنان أكرم حسني عن سعادته بالإقبال الكبير من الجمهور على مشاهدة مسرحية "ألف تيتة وتيتة" والمقرر عرضها على مسرح محمد العلي الرياض من 21 لـ25 نوفمبر المقبل.

وكتب أكرم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله نفاذ التذاكر لأول يومين قبل عرض مسرحية "ألف تيتة تيتة" على مسرح محمد العلي الرياض من ٢١ لـ٢٥ نوفمبر".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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