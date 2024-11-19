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هدى المفتي: لجأنا لدوبلير بمشاهد الغطس في "موعد مع الماضي" لهذا السبب

04:22 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    فريق مسلسل موعد مع الماضي
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    مؤتمر صحفي لفريق مسلسل موعد مع الماضي
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    هدى المفتي
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كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هدى المفتي إنها تعلمت الغطس لتقديم مشاهدها في مسلسل "موعد مع الماضي" الذي من المقرر طرحه على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر المُقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي نظمته نتفليكس بحضور فريق المسلسل، أن بسبب معاناتها من مشاكل في التنفس لم تستطع تقديم المشاهد بنفسها وتم في النهاية الاستعانة بـ"دوبلير".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر، حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.

موعد مع الماضي هدى المفتي الغطس منصة نتفليكس
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