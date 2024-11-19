شيرين رضا: حادث هجوم القرش وقع وقت تصوير "موعد مع الماضي"

كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هدى المفتي إن وقت تصوير مشاهدها في مسلسل "موعد مع الماضي"، كان الجو حار جدا نهارا وشديد البرودة ليلا، في الغردقة.

وذكرتها النجمة شيرين رضا، خلال مؤتمر صحفي نظمته منصة نتفليكس، أن وقت تصويرهم للعمل وقع حادث القرش الذي هاجم رجلا، وحكت: "القرش لما هاجم الراجل في الغردقة كان في نفس الوقت هما بيصوروا مشاهدهم"، وعلقت هدى "وقفوا أي نشاط في البحر وخلصنا المشاهد على البر ورجعنا".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم: آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.