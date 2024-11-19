محمد ثروت: دوري في "موعد مع الماضي" استفزني فنيا

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد ثروت إن مسلسل موعد مع الماضي يجمعه للمرة الأولى مع عدد كبير من النجوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي نظمته منصة نتفليكس أمس الاثنين بحضور فريق المسلسل: أستاذ سدير مسعود المخرج قعدت معاه جلسات عمل بعدما اختارني، وكنت في بعض المشاهد أقول إفيهات فكان يقولي لي بلاش دي، والدور كان بالنسبالي جديد يمكن استفزني وشكل جديد وطريقة كلام جديدة".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.