من كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة".. أكرم حسني يغني "يا خراشي" مع بيومي فؤاد وفريق العمل

كتب- مروان الطيب:

روج الفنان أكرم حسني، لأغنيته الجديدة "يا خراشي" التي طرحها منذ ساعات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أكرم حسني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يرقص مع أبطال وفريق عمل مسرحية "ألف تيتة وتيتة" المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، حيث ظهر عدد من نجوم المسرحية وهم يرقصون على أنغام الأغنية وهم بيومي فؤاد، مصطفى غريب، غادة طلعت، ميرنا جميل، بدرية طلبة، والشاعر الغنائي أمير طعيمة.

وعلق أكرم حسني على الفيديو: ""دلوقتي على قناة اليوتيوب وكل منصات المزيكا، وممكن تشوفوها لايف في مسرحية ألف تيته وتيته على مسرح محمد العلي الرياض من 21 ل 25 نوفمبر".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن برومو مسرحية "ألف تيته وتيته" عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "ألف تيتة وتيتة، المسرحية الكوميدية من بطولة النجم أكرم حسني، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي، من تاريخ 21 إلى 25 نوفمبر".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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