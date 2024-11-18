محمد علاء: لم أشاهد العمل المكسيكي المأخوذ منه "موعد مع الماضي"

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد علاء إنه لم يشاهد المسلسل المكسيكي "من قتل سارة؟"، وهو العمل الأصلي المأخوذ منه "موعد مع الماضي" الذي يشارك في بطولته، ومن المقرر عرضه في 6 ديسمبر على منصة نتفليكس.

وتابع علاء في مؤتمر صحفي أقيم عصر اليوم الاثنين، ونظمته "نتفليكس" بحضور فريق العمل: "لا أحب مشاهدة الأعمال الأصلية المأخوذ منها أي عمل أقدمه، حتى لا أتأثر بما سأشاهده، وشخصيتي مبنية من الصفر، وحبينا نقدمه بشكل جديد، هو شخص معندوش إحساس خالص".

وأشار أنه شاهد العمل لأول مرة عند عرض الحلقتين الأولى والثانية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أمس الأحد 17 نوفمبر: "أنا نفسي انبهرت امبارح، وعملت حاجة معملتهاش ودي حاجة أي ممثل".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.