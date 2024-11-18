تامر نبيل: جزء من صعوبة التمثيل الانفعالات والحاجات الذهنية التي نحضرها قبل المشهد

كتبت- منى الموجي:

تحدث الفنان تامر نبيل عن شخصيته في مسلسل موعد مع الماضي، الذي من المقرر طرحه على منصة نتفليكس 6 ديسمبر المُقبل.

وقال تامر في مؤتمر صحفي نظمته منصة نتفليكس عصر اليوم الاثنين، بحضور فريق المسلسل: "الشخصية بتحاول طول الوقت تراقب من بعيد وغير مندمجة في الحدث، ودي حاجة صعبة لأنها مشاعر مكبوتة اكتر ومشاعره داخلية".

وتابع متحدثا عن التحديات والصعوبات "كل شغلانة في الدنيا لها صعوبتها وجزء من شغلنا وصعوبته الانفعالات والحاجات الذهنية التي نحضرها وإحنا داخلين على المشهد، ومش بنظر للموضوع على أنه صعوبة ولكن بعتبره استمتاع أكتر".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.