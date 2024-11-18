شيرين رضا: "أنا أم متسلطة في موعد مع الماضي ولازم أحب الشخصية"

كتبت- منى الموجي:

كشفت النجمة شيرين رضا عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل موعد مع الماضي، الذي من المقرر طرحه على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر المُقبل.

وقالت شيرين في مؤتمر صحفي أقيم عصر اليوم، ونظمته منصة نتفليكس بحضور فريق العمل: "هي أم عندها عائلة تريد الحفاظ عليها بحلوها بمرها، ومتسلطة، وفي الحلقتين لم يظهر هي شريرة أم لا، لكن هنعرف".

وتابعت "الشخصية ليست كلام على ورق، ولكنها أشياء كثيرة لا تظهر على الشاشة، ولكن أنا بفكر فيها لإن الماضي هو اللي خلاها توصل لهنا النهاردة وخلاها تبقى الشخصية دي، فلازم أحبها عشان أعرف أتكلم بلسانها من غير إصدار أحكام عليها، لإن ده هيبان في الأداء ولازم أكون صادقة في إني أقول وجهة نظرها وأحبها".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.