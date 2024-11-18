محمود حميدة: رفضت الأعمال المأخوذة من أخرى وبعد "موعد مع الماضي" استحسنت "الفورمات"

كتبت- منى الموجي:

وضح النجم محمود حميدة خطأ يقع فيه كثيرون، وهو الحديث عن الدراما على أن المقصود بها المسلسلات، مؤكدا أن الدراما هو مصطلح فكري.

وتابع في مؤتمر صحفي أقامته منصة نتفليكس للكشف عن كواليس مسلسل "موعد مع الماضي"، بحضور صنّاعه: "الدراما تستعمل في إنتاج الحكايات سواء التراجيدية أو الكوميدية، ما يقدم في السينما دراما وفي التليفزيون أيضا دراما".

وحكى محمود حميدة أنه بدأ مشواره بالعمل في التليفزيون ثم السينما، ولكن بعد تقديمه أكثر من فيلم قرر أنه لن يشارك في الفيديو لأنه عرف الفرق بين الصورة في السينما والصورة في التليفزيون، موضحا "والفرق في كده كثافة الصورة في الاثنين، ولم أعمل بالفيديو ثانية إلا عندما بدأ الصناع يرسمون النور ويكون هناك أعماق مثل الشاشة الكبيرة".

وتحدث حميدة عن تجربته مع المشاركة في بطولة عمل مأخوذ عن فورمات أجنبي، وقال "مكنتش أعرف أن (موعد مع الماضي) فورمات وأنا لما كنت بعرف إن فيه فيلم مأخوذ عن فيلم تاني مكنتش أعمله، لأنه طالما اتعمل أعمله تاني ليه".

وتابع ضاحكا "عرفت أن موعد مع الماضي مأخوذ من مسلسل مكسيكي بعد توقيع العقد والتصوير، لم استطع الرجوع في كلامي، وذهبت لمشاهدة المسلسل المكسيكي، ووجدت أن تم تنفيذه بشكل لطيف ولكن على ثلاث مواسم، لكن مسلسلنا موسم واحد، وهذا يعني أن هناك تكثيف قوي جدا".

وأضاف حميدة "وبعدين بدأت أفكر بشكل مختلف في مسألة الفورمات، فـ نتفليكس أكبر منصة موجودة دلوقتي في كل مكان في العالم، وبيجيبوا دراما من مكان ودولة ما ينقلها مثلا للثقافة العربية ويغيروا شوية في المحتوى ليلائم المجتمع الآخر، يبقى أنت كده عملت اتصال إنساني غير منظور وعشان كده استحسنت فكرة الفورمات وبفكر أكررها".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.