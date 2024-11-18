آسر ياسين: "مخرج موعد مع الماضي خلق جو عام يحكي قصة بصرية حلوة"

محمود حميدة: رفضت الأعمال المأخوذة من أخرى وبعد "موعد مع الماضي" استحسنت

كتبت- منى الموجي:

نظمت منصة نتفليكس عصر اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيا لفريق مسلسل موعد مع الماضي، في أحد الفنادق، تحدثوا خلاله عن تفاصيل المسلسل وكواليسه.

وشهد المؤتمر حضور: المخرج السدير مسعود، النجوم: آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي ومحمد ثروت.

وقال آسر إن تيمة العمل ليست جديدة، ولكن العمل تناولها بطريقة مختلفة، وتابع "وكنت سعيد بالعمل مع طاقم كلهم نجوم وأول مرة اشتغل مع سدير"، مثنيا على موقع التصوير، والإضاءة إذ كانا يضعانه في أجواء المسلسل.

وتابع "جو عام خلقه سدير يخليك شايف إنك هتحكي قصة بصرية حلوة جدا، وهو من المخرجين اللي بحترمهم جدا لأن بالنسباله الممثل مهم جدا يكون مرتاح ومركز".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.