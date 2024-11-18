أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس "فهد البطل" ويعلق: "مسلسل يليق بأخواتي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة من كواليس مسلسله الجديد "فهد البطل"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشر العوضي صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب : "فهد وكناريا أحلى واحدة في الحته، فهد البطل، مسلسل يليق بكل اخواتي، نجاح دباح ان شاء الله".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن آخر أعمال العوضي على شاشة السينما كانت بفيلم "الإسكندراني" في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف وعرض مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضا..

"كنت زبونة عندهم في محل الجزارة".. عفاف رشاد تحكي كواليس تعرفها على طليقها محمد السبكي

وفاة المغني تشارلز دومون بمنزله عن 95 عامًا



