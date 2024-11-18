محمود حميدة يُمازح جمهور "موعد مع الماضي".. وآسر ياسين يشكر "القاهرة السينمائي"- صور

كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي من المقرر طرح حلقاته الـ8 في ٦ ديسمبر المُقبل على منصة نتفليكس.

نظم المهرجان استقبالا كبيرا للنجوم وصناع العمل على السجادة الحمراء، بينهم: "آسر ياسين، شريف سلامة، محمود حميدة، شيرين رضا، هدى المفتي، تامر نبيل، المنتج أيمن الزيود، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، يوسف رأفت، المخرج السدير مسعود".

كما أقيمت جلسة قصيرة لهم عقب انتهاء الفيلم، تحدثوا خلالها مع الحضور، وأدارها الناقد محمد نبيل.

وقال النجم آسر ياسين في كلمته فور صعوده على المسرح: "شكرا جدا جدا على الحضور، شكرا لكل الناس التي شاركت في هذا العمل، شكرا لكل طاقم العمل، وأستاذ محمود حميدة أبويا، وشكرا لـ سدير مسعود على هذا العمل القوي جدا، لأنه من الأعمال التي سأظل فخورا بها، أرى المنتج النهائي رائع وشكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وجاءت كلمة المخرج السدير على النحو التالي: "أتمنى تكونوا استمتعتم بالعرض وأشكركم على إتاحة القاعة لنا اليوم لنعرض المسلسل في هذا المكان، أشعر بالحب الكبير لكل شخص في الصالة ولكل من تعاونت معهم في المسلسل أمام الكاميرا ووراءها، (موعد مع الماضي) كان مسلسل صعب جدا، ولكن بسبب الحب استطعنا نقدم عمل أتمنى ينال إعجابكم".

ومازح النجم محمود حميدة حضور عرض مسلسله "موعد مع الماضي"، قائلا: "اللي عنده حاجة يقولها قبل ما نمشي".

وأعطى مدير الجلسة الكلمة للحضور في القاعة، إذ تحدثت الفنانة ألفت عمر، موجهة الشكر للقائمين على العمل، قائلة: "فيه شغل مختلف في الإيقاع والتصوير كأنه عمل أمريكي، والإثارة وحركة الكاميرا لم أشعر بالملل ولو لثانية واحدة، ولم تتركوا لحظة واحدة للمشاهد ليفكر في ماذا بعد أو يتوقع الأحداث، العمل مكتوب بحرفية غير طبيعية".

وأضافت: "المجموعة حتى الشباب الذين في البداية متميزين، والشاب الذي قدم شخصية آسر وهو صغير، عينه غير طبيعية، آسر ياسين من الشاطرين ويتنوع في الأدوار وخليفته في الملاعب سيكون هذا الشاب، وركين سعد مميزة وكل الناس كانوا مميزين".

وقال المنتج أيمن الزيود صاحب الشركة المنتجة للعمل، إن "موعد مع الماضي" أول تعاون له مع نتفليكس، مشيرا إلى وجود تعاونات في المستقبل.

ولفت إلى تقديمه أعمال سابقة في مصر، إذ أنه ليس ضد تقديم أعمال مأخوذة من فورمات أجنبية، وسيقدم أيضا مسلسلات أصلية.

وعن عرض مهرجان سينمائي مثل مهرجان القاهرة حلقتين من مسلسل، وانتقاد البعض لذلك، رد حميدة: "هتكلم على مسألة إزاي مهرجان سينما يعرض ضمن برنامجه منتج تليفزيوني، مهرجان السينما معروف النوعيات التي يعرضها فيلم روائي قصير أو طويل الخ، لا يأخذ منتجات الفيديو ودي مشكلة بتاعة ميديا وسيط، كثافة الصورة في السينما بنحاول نصل لها في التليفزيون عبر عدسات الفيديو، وتطويرها أخذ سنوات، حتى يصلوا إلى أن شاشة التليفزيون تصبح مثل شاشة السينما، لأن قديما مكانش فيه أعماق في الفيديو".

وتابع: "قدرنا في الصناعة نعمل في شاشة الفيديو الأعماق التي نراها على الشاشة الكبيرة الفضية، قربنا نحل المشكلة وأنا بتكلم عن قياسات الصناعة بين صورة السينما وصورة الفيديو النهائية تقريبا زي بعض".

وأضاف: "أن يعرض مسلسل في مهرجان سينمائي عشان يتم الترويج ليه حاجة كويسة جدا ومع التطور ولا تعد خروج على تقاليد السينما".

مسلسل موعد مع الماضي تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، صبا مبارك، تامر نبيل، محمد علاء، شيرين رضا، ركين سعد، هدى المفتي.