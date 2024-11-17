بداية لمسيرة نجاح.. ليلى علوي تشيد بـ أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة ليلى علوي التهنئة لفريق عمل مسلسل "موعد مع الماضي"، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

ونشرت ليلى مجموعة صور مع محمود حميدة وآسر ياسين وزوجته، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تهانينا الكبيرة لفريق العمل على عرض أول حلقتين من مسلسلكم الرائع، الحلقة الأولى والثانية وهي مجرد بداية لمسيرة نجاح وتألق ننتظرها بفارغ الصبر".

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي من إنتاج "NETflix"، لحضور عرض أول حلقتين على هامش فعاليات المهرجان.

وحضر الفنان علي الطيب، ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

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وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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