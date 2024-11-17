بالصور| شيرين رضا وركين سعد تتألقان على السجادة الحمراء لمسلسل "موعد مع الماضي" في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد ١٧ نوفمبر، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي، لحضور عرض أول حلقتين على هامش فعاليات الدورة الخامسة والأربعين.

وتألقت النجمة شيرين رضا على السجادة الحمراء، والفنانة ركين سعد، من أبطال المسلسل، كما تواجد من فريق العمل: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد لـ٨ حلقات، في مصر، حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).