بالصور| محمد علاء وعلي الطيب وشريف سلامة على السجادة الحمراء لمسلسل "موعد مع الماضي" في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد ١٧ نوفمبر، توافد عدد كبير من نجوم وصناع مسلسل موعد مع الماضي، لحضور عرض اول حلقتين على هامش فعاليات الدورة الخامسة والأربعين.

ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان علي الطيب، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السديري مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة أسرته، الذين حرصوا على مشاركته مشاهدة أحدث أعماله، وبينهم ابنته وحفيده.

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد لـ٨ حلقات، في مصر، حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).