تركي آل الشيخ يكشف عن برومو مسرحية "ألف تيته وتيته" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة بعنوان "ألف تيته وتيته" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس الاستعدادات وتحضيرات المسرحية وسط مشاركة عدد كبير من النجوم وهم الفنان أكرم حسني، الفنانة ميرنا جميل، الفنان بيومي فؤاد، الفنان مصطفى غريب، الفنانة بدرية طلبة، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، حيث ظهروا وهم يحاولون ابتكار أفكار جديدة لتقديم المسرحية.

وعلق تركي على الفيديو: "ألف تيته وتيته، المسرحية الكوميدية من بطولة النجم أكرم حسني، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم على مسرح محمد العلي، من تاريخ 21 إلى 25 نوفمبر".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض"، التي تشهد حضور جماهيري كبير، وأوضح أن موسم الرياض وصل إلى 6 ملايين زائر حتى الآن من جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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