بحضور إلهام شاهين ووزير الثقافة.. افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كتب- مروان الطيب:

افتتح اليوم الجمعة الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ولفيف من نجوم الفن والإعلام، والذي يحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الفنانة إلهام شاهين، المخرج شاكر عبد اللطيف، الفنانة منال سلامة، الفنان أحمد وفيق، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد من ضيوف المهرجان.

إلى جانب المكرمين في دورة هذا العام منهم المخرج الروماني قسطنطين كرياك رئيس مهرجان سيبيو الدولي، الفنان والدكتور سيد خاطر وكيل وزارة الثقافة الأسبق، أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، النجم العالمي الروسي ميخائيل جوريفوي، الفنانة السورية حلا عمران، ومن مصر الفنان علاء مرسي.

وانطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة السورية مروة الأطرش تحت شعار "المسرح من أجل السلام"، وقامت إنجي البستاوي مدير المهرجان بتقديم الفائزين وتسليم الشهادات لهم.

وكان لمازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان كلمة في حفل الافتتاح وقال: "من دواعي سعادتي اليوم أن أرحب بحضراتكم جميعًا على أرض السلام في سيناء وفي مدينة شرم الشيخ الساحرة الجميلة الرائعة، المدينة الخضراء الذكية، قبلة السياحة العالمية وحاضنة أكبر وأفضل المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات على تنوع أهدافها السامية".



يذكر أن، مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر 2024.

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