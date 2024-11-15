"عايزين جزء تاني".. جمهور "باسورد" يتفاعل مع الحلقة الأخيرة

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على مدار ثماني حلقات متواصلة، استمتع جمهور مسلسل "باسورد"، بأحداث مليئة بالإثارة والتشويق، تفاعل معها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بأداء أبطال العمل النجمة آية سماحة وزوجها محمد السباعي.

النجاح المدوي الذي حققه المسلسل تجسد في تصدره محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، وترجمته الأرقام، حيث حصل المسلسل على نسبة تقييم عالية عبر المنصات التي عرض عليها.

يدور مسلسل باسورد حول أدهم، رجل الأعمال الناجح الذي يواجه حادثًا مأساويًا يدخل بسببه في غيبوبة طويلة، وكان قد كشف لشريكه عن حساب بنكي يلجأ إليه في حال تعرضه لأي مكروه، لكن المشكلة تكمن في كلمة السر التي يعرفها شخص واحد فقط يعتبره أدهم الأقرب إلى قلبه.

يسعى أصدقاء أدهم خلال المسلسل للبحث عن كلمة السر لإنقاذ الشركة، وفي خضم هذه الرحلة، تتكشف أسرار خطيرة وتحدث مواجهات غير متوقعة بينهم.

جمهور المسلسل بعد إذاعة حلقته الأخيرة طالبوا بضرورة تقديم جزء ثان للعمل، كونه أحد أكثر المسلسلات تشويقًا في الفترة الأخيرة، بينما قارنه آخرون بأعمال المنصات العالمية، مشيدين بصناعه الذين نجحوا في تقديم عمل يحترم عقول المشاهدين.

أذيع المسلسل عبر المنصة الإلكترونية "Twist TV" داخل مصر ومنصة "Shofha".

"باسورد" بطولة عدد من النجوم، أبرزهم: آية سماحة، ومحمد السباعي، ورانيا منصور، حازم إيهاب، وجلا هشام، وعزة بهاء، ومطرب الراب شاهين، من إخراج أسامة عرابي، ومن تأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ.