هل هناك جزء ثان من مسلسل "تيتة زوزو"؟.. إسلام إبراهيم يجيب

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان إسلام إبراهيم، حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مؤخرًا.

وحل إسلام إبراهيم ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 9090" وتحدث خلاله عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن وجود جزء ثان من مسلسل "تيتة زوزو"، قال: "بنسبة 90% إن شاء الله فيه وبصراحة انا بقيت بخاف أتكلم على الأجزاء التانية وأنا بسيبها للظروف، والناس عايزة جدًا ومسلسلات العيلة فور ارتباط الناس بالشخصيات هم عايزين 600 حلقة وخلاص مش فارق معاهم أحداث، عاوزين كل يوم يشغلوا المسلسل ويقعدوا يتفرجوا هم بقى بيقولوا ايه بيعملوا ايه".

وأضاف: "هم دول بقوا أصحابنا وعيلتنا، وتيتة زوزو متحقق فيه الحتة دي، والأجزاء التانية أثبتت نجاحها الفترة اللي فاتت وفيه مسلسلات كتير جدًا زي اللعبة والكبير أثبتت نجاحها وأبو العروسة، ليه لأ؟ لو هو معمول كويس وعلى نفس القوة بتاعت جزئه الأول يبقى يا ريت".

وكانت آخر مشاركات الفنان إسلام إبراهيم بمسلسل "تيتة زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، ومسلسل "مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك، إلى جانب مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولفت الأنظار لموهبته نظرًا لابتعاده عن الكوميديا وتقديمه شخصية مغايرة تمامًا عن ما اعتاد الجمهور منه خلال الفترة الماضية.

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