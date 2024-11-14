مدير تصوير "نقطة سودة": "اشتغلنا كأنه مسلسل أجنبي ومبسوط اني قدرت أحقق رؤية المخرج"

كتب- هاني صابر:

أعرب مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل" نقطة سودة" بعد عرض أولى حلقاته وتصدره رقم واحد في مصر على منصة شاهد.

وقال جوزيف، في بيان صحفي: "الحمد لله المسلسل تريند من أول حلقة، ودي حاجة مفرحاني جدا إنه عاجب الجمهور وردود الفعل اللي وصلتني هايلة أوي".

وتابع: "بعد ما جالي المسلسل من المخرج الكبير محمد أسامة وهو صديقي على المستوى الشخصي واشتغلنا مع بعض كتير، ولما بعتلي الورق وقريته لقيته ورق غالي ومتميز واللي كاتبه أمين جمال، فبقينا نقعد نعمل جلسات عمل على شكل الصورة كأنه مسلسل أجنبي مش مصري".

واستكمل: "وبدأت أفكر إزاي أعمله كمسلسل أجنبي، والحمد لله قدرنا نوصل لنتيجة حلوة بالشكل اللي ظاهر عليه المسلسل دلوقتي، ومكنتش هعرف أحقق النجاح ده بالصورة دي من غير محمد أسامة لأنه شخص بيفهم في التصوير والصورة والكادرات والديكور، ولما كلنا اشتغلنا على التراك اللي في دماغه طلعنا الصورة الحلوة دي مع مهندسة الديكور اللبنانية نغم لبس والاستايلست غادة وفيق".

وأوضح :" وصعب أنسب الصورة الحلوة دي لنفسي فقط، ولكن محمد أسامة كان نفسه يعمله كدا من البداية، والديكور والاستايلست كانوا سببا أيضا، وشركة الإنتاج التي لم تبخل على المسلسل بأي معدات أو شئ ممكن يخلي الصورة حلوة قدام الجمهور، تخيل أنهم جايبين ٢٠٠٠ قطعة ملابس بيضاء للكومبارس بالمسلسل عشان مشهد الحفلة فقط، وأشكر الأستاذ علي حسن الإشراف العام على الإنتاج، وجورج غطاس المنتج الفني كانوا سبب أن المسلسل يطلع بالشكل ده".

وأضاف :" مبسوط أوي بنجاح المسلسل وأن الصورة عاجبة الناس وكلامهم بأن الصورة مختلفة وملفتة، ومبسوط إني قدرت أحقق رؤية المخرج، ودراميا المسلسل من أول حلقة جاذب الناس، ورق حلو ومخرج حلو وممثلين حلوين، وكلنا كنا صحاب في الكواليس وده فرق جدا في التصوير وروح المسلسل" .

مسلسل"نقطة سودة" يخوض بطولته أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.