سارة سلامة تنشر صورا من كواليس مسلسل "نقطة سودة" والجمهور يعلق

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة، صورًا جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "نقطة سودة" والذي يعرض حاليًا على على منصة "شاهد" وقناة "إم بي سي مصر".

ونشرت سارة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "فيروز، نقطة سودة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا سارة، فيروز طلعت شريرة، وحش الكون، قمر بزيادة يا ناس، ربنا يحميكي عسل، أحلى من القمر".

مسلسل" نقطة سوداء"، من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، إخراج محمد أسامة.

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