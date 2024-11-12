"ساعته وتاريخه".. مسلسل من ملفات المحاكم المصرية على "dmc" قريبًا

القاهرة- مصراوي:

تعرض قناة "dmc"، قريبًا على شاشتها مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي يسلط الضوء على أبرز ملفات المحاكم المصرية.

"ساعته وتاريخه" يقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.