21 نوفمبر.. "نتفليكس" تطرح المسلسل الوثائقي "الدوري السعودي"

كتبت- منى الموجي:

كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الوثائقي الجديد "الدوري السعودي"، لتفتح لعشاق كرة القدم نافذة على ما يدور خلف الكواليس؛ إذ تتزايد التحديات ويتصاعد التشويق، والصفقات الكبرى تتصدر المشهد.

ينطلق العرض الأول للعمل في 21 نوفمبر، ليأخذنا في رحلة استثنائية داخل أروقة الموسم الـ 48 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صفقات كبيرة؛ سعياً لتحقيق رؤية كروية تهدف إلى وضع الدوري السعودي بين نخبة دوريات العالم.

في ست حلقات مشوقة، من إنتاج Whisper، نذهب إلى أعماق كواليس الدوري، حيث يتنافس خمسة من أكبر الأندية في السعودية: النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، والاتفاق، على صدارة الدوري السعودي للمحترفين. يقدّم المسلسل الوثائقي "الدوري السعودي" تجربة رياضية، يرصد فيها لحظات الانتصارات والتحديات، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الدوري: ما هي طموحات الدوري وكرة القدم في المملكة؟ هل سيرى الدوري ثمار هذه الاستثمارات الضخمة؟ وكيف سيتمكن اللاعبون العالميون من الاندماج في الثقافة السعودية، وكيف سيتعامل النجوم السعوديين مع وجود هذه الأسماء اللامعة؟

ومع تصاعد أحداث الموسم، يرصد العمل رحلة كريستيانو رونالدو وتأثيره الكبير على فريق النصر، الذي يسعى إلى تصدّر المنافسات، في حين نتابع رحلة تأقلم بنزيما مع انتقاله إلى المملكة وكيفية تعامله مع الضغوط والتوقعات الكبيرة المتعلقة بتوقيعه مع فريق الاتحاد. وتتوالى الأحداث في فريق الهلال مع إصابة نيمار، كاشفةً عن لحظات من خيبة الأمل بين صفوف النادي و جماهيره. وفي فريق الاتفاق، يقود النجم ستيفن جيرارد الفريق طامحاً لاستعادة أمجاده، فيما يرسم فريق الأهلي آمالًا كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال آسيا، واضعًا نصب عينيه العودة القوية بعد تراجعه في عام 2022.

جدير بالذكر أن نتفليكس أعلنت مؤخرًا عن طرح مسلسل جديد بعنوان "موعد مع الماضي" في 6 ديسمبر المُقبل، يشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمود حميدة، آسر ياسين، صبا مبارك، شيرين رضا، كتابة محمد المصري، إخراج السدير مسعود.