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بعد زيارته في المستشفى.. صالح العويل يشارك في "جودر" مع ياسر جلال

10:03 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

ياسر جلال وصالح العويل

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كتب - معتز عباس:

استجاب الفنان ياسر جلال لمناشدة الفنان صالح العويل، بعد طلب الأخير توفير فرصة للمشاركة في أعمال فنية.

ومرَّ صالح العويل بوعكة صحية الفترة الماضية، وقبل خروجه من المستشفى، توجه إليه ياسر جلال لزيارته والإطمئنان على حالته الصحية.

وانضم "العويل" للمشاركة في مسلسل جودر لـ الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في دراما رمضان الموسم المقبل.

يذكر أن الفنان صالح العويل تعرض لأزمة صحية حادة، وأصيب بجلطة في المخ، استدعت نقله إلى المستشفى.

يذكر أن الفنان صالح العويل بدأ العمل في السينما، في الستينيات، في فيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، وظهر في المشهد الأخير وسط المجاميع، كما شارك في عدد من الأعمال الناجحة.

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