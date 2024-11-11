"شهادة معاملة أطفال".. مسلسل محمد هنيدي الجديد في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد هنيدي عن اسم المسلسل الذي ينافس به في دراما رمضان عام 2025.

ونشر هنيدي بوستر مسلسله الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، شهادة معاملة أطفال في رمضان، ربنا يكرمنا يارب".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal)

مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة محمد هنيدي، تأليف محمد سلمان عبد الملك، إخراج وائل فرج.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد هنيدي بالمسرحية الكوميدية "ميوزيكال سكوول" وتم تقديمها على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير الماضي، والعرض المسرحي مقتبس من الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقي كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

يذكر أن محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد التعاون خلاله مع النجمة منى زكي، إلى جانب فيلم "الإسترليني" الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن الأفلام التي سيتم إنتاجها من قبل صندوق "بيج تايم" الاستثماري من أجل رفعة الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

اقرأ أيضا..

كيف علق الحلفاوي على مقارنة البعض لـ "عمر مرموش" بـ "محمد صلاح"؟



