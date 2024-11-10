مسرحية وفيلم.. أحمد حلمي يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد حلمي عن أعماله الفنية المقبلة، والتي ستكون بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

وقال حلمي، في لقائه ببرنامج "et بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "أنا بجهز لعمل فني المفروض يبقى في العيد الكبير، وعندي مسرحية كمان في موسم الرياض، لسة توقيتها متحددش إن شاء الله تنال الاعجاب".

وأضاف: "دي تالت مسرحية بعملها في موسم الرياض على مدار 3 سنوات، وفي فيلم بالتعاون مع هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ".

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يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

وشارك في بطولتها أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان من إخراج هشام عطوة.

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