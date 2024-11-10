تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني

كتب - معتز عباس:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني، والمقرر عرضها في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ونشر تركي، البوستر الرسمي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "المسرحية الكوميدية ألف تيتة وتيتة من بطولة الفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد والفنانة ميرنا جميل ومجموعة من النجوم".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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